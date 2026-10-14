Disturbios y cócteles molotov en las protestas estudiantiles en Albania

La policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua contra alrededor de un millar de manifestantes que derribaron las vallas que acordonaban el edificio ministerial, según las imágenes emitidas en directo por la televisión local A2.

Los manifestantes respondieron con piedras y fuegos artificiales y prendieron fuego a un puesto de vigilancia ante el ministerio, mientras que la policía realizó varias detenciones, aunque todavía no precisó de forma oficial el número.

En el centro de la capital, decenas de jóvenes encapuchados rompieron también los cristales de un banco en el centro de Tirana e intentaron arrancar losas del pavimento.

Los disturbios se produjeron al tiempo que los estudiantes de varias universidades de Tirana marcharon por la ciudad para denunciar el deterioro de las instalaciones, el coste de los estudios, la escasez de ayudas económicas y las pocas oportunidades de empleo tras graduarse.

Las universidades de Elbasan, en el centro del país, y Shkodër, en el norte, suspendieron las clases en solidaridad con las protestas.

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La Delegación de la Unión Europea en Albania expresó hoy su preocupación por la "escalada de violencia" y pidió una actuación policial "proporcionada".

Los enfrentamientos de ayer duraron más de ocho horas y se saldaron con 40 detenidos y varios heridos trasladados al hospital de traumatología de la capital.

Grupos de manifestantes saquearon unas oficinas financieras y quemaron su mobiliario en la calle, y horas más tarde, por la noche, algunos irrumpieron en el Ayuntamiento de Tirana.

Los estudiantes se han convertido en el sector más activo de la llamada "Revolución de los Flamencos", que comenzó a finales de mayo para proteger un humedal en el sur del país de un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La movilización se ha ampliado desde entonces hasta convertirse en un movimiento contra el primer ministro Edi Rama y la corrupción, aunque su rechazo también incluye al conservador y opositor Partido Democrático.