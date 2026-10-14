Ecuador amplía su inventario de hormigas con 15 especies registradas por primera vez

El estudio en el que se recoge este hallazgo señala que los nuevos registros corresponden a 15 especies distribuidas en cuatro subfamilias y ocho géneros.

Uno de los resultados más destacados es el primer registro en Ecuador del género 'Cryptomyrmex', representado por la especie 'Cryptomyrmex longinodus', encontrada en el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta localizada en la provincia amazónica de Pastaza.

De acuerdo con el Inabio, estas especies eran conocidas en otros países como Colombia, Perú o Brasil, pero nunca habían sido identificadas en el territorio continental ecuatoriano.

Las especies identificadas proceden de las provincias amazónicas de Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe; las costeras Esmeraldas, Guayas y Santa Elena; la tropical Los Ríos y la andina del Cañar.

Los investigadores, que pertenecen a la Escuela Superior Politécnica de la provincia del Chimborazo, al Inabio, a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Fundación Uru y a la Escuela Politécnica Nacional, de Ecuador, y al Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, de Brasil, encontraron ejemplares en ambientes diversos, como bosques amazónicos, bosques montanos, bosques secos tropicales, muchos de ellos en la hojarasca del piso del suelo forestal.

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Una de las especies, 'Dorymyrmex brunneus', por ejemplo, fue hallada en cultivos de pitahaya en la provincia de Cañar.

El Inabio señaló que "varios de estos hallazgos amplían considerablemente la distribución geográfica conocida de las especies en Sudamérica", ya que, en determinados casos, los registros ecuatorianos se encuentran a cientos o incluso más de mil kilómetros de las localidades donde se habían documentado anteriormente.

El instituto explicó que las hormigas son "ingenieras de los ecosistemas", ya que sostienen la estructura y el funcionamiento de estos hábitats, pues participan en la aireación y nutrición del suelo, control de plagas, transporte de semillas, interactúan con múltiples especies y forman parte de las redes ecológicas en bosques, cultivos y ciudades.

El estudio también identificó vacíos de información sobre las hormigas en Ecuador, especialmente en zonas montañosas y áreas de transición entre los Andes y la Amazonía, por lo que los autores aseguraron que se requiere mayor investigación, particularmente frente a las amenazas asociadas con la transformación de los hábitats, la expansión agrícola y el cambio climático.