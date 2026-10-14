Egipto reafirma su apoyo al plan de paz para Gaza de Trump un año después de la firma

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores egipcio dijo que su país -mediador junto a Catar y Turquía en las negociaciones para ese acuerdo- "reafirma la importancia de aprovechar el impulso generado por la histórica cumbre", organizada por Egipto y en la que Trump estuvo presente junto a otros líderes mundiales, para "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y sentar las bases para la seguridad, la estabilidad y la paz en Oriente Medio".

El país árabe reiteró "su pleno apoyo" a los "esfuerzos" de Trump para "implementar su plan de paz integral" para el enclave palestino.

"Egipto reafirma su compromiso de mantener una estrecha coordinación con Estados Unidos y sus socios regionales e internacionales para garantizar la plena implementación de todos los aspectos del plan, consolidar el alto el fuego, asegurar la entrega sostenible de ayuda humanitaria, completar la retirada israelí de la Franja de Gaza", aseveró.

Igualmente, llamó a aprovechar "la oportunidad histórica" que ofrece el plan de Trump para "impulsar un proceso político serio y creíble que aborde las causas profundas del conflicto palestino-israelí, garantizando que no se renueven los ciclos de violencia y escalada, y que conduzca al logro de una paz justa, integral y duradera en la región, basada en la solución de dos Estados.

Esta declaración se produce tras los renovados llamamientos egipcios para acelerar la recuperación y la reconstrucción, así como para eliminar los obstáculos a la asistencia humanitaria.

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El pasado julio, el grupo palestino Hamás y otras facciones palestinas aceptaron una hoja de ruta para la implementación de la segunda fase del acuerdo, aunque el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, dijo el mes pasado que Egipto no había percibido ninguna postura positiva por parte de Israel respecto al avance de dicha fase.

Egipto también ha estado facilitando consultas entre las facciones palestinas para preparar un diálogo nacional integral.