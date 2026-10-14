El chavismo y la oposición se reúnen para iniciar su tercer ciclo de diálogo en Venezuela

El inicio está pautado para las 15:00 hora local (19:00 GMT) en un hotel de Caracas donde solo se le dará acceso a fotógrafos, como ya sucedió en los anteriores ciclos de estas conversaciones.

Este diálogo, del que no forman parte los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, está impulsado por Estados Unidos como parte del proceso de transición, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de servir al Gobierno, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad de expresión.

Los dos primeros ciclos se extendieron durante una semana aproximadamente. No está claro cuánto durará esta tercera ronda.

El pasado viernes, tras una reunión en Washington entre la líder de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Departamento de Estado informó que este miércoles comenzaría el tercer ciclo.

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"De cara a la próxima ronda de conversaciones, que comienza el 14 de octubre, el secretario instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, lo que sentaría las bases para elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela", detalló entonces el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio elogió el "valiente liderazgo" de Figuera en el diálogo y celebró "los progresos tangibles alcanzados" en las dos primeras rondas de contactos.

La reunión se produjo en medio de crecientes críticas a la Administración de Donald Trump por parte de quienes consideran que Washington está más interesado en el petróleo venezolano que en la transición democrática del país sudamericano.