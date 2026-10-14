El claustro de Cornell debate oponerse a la directiva por su gestión del caso de violación

El Senado del Profesorado, un órgano de representación académica, debatirá esta tarde una resolución que busca expresar su falta de confianza en la capacidad de la administración del centro educativo de élite para abordar eficazmente las agresiones sexuales en Cornell.

Paul Ortiz, profesor de historia del trabajo y miembro del Senado, lidera la moción contra la dirección, que se ha visto señalada después de que una estudiante, identificada con el pseudónimo Jane Doe para proteger su identidad, denunciara hace unas semanas a la universidad tras haber sido violada en 2024 durante horas por otros siete estudiantes en una fraternidad en el campus.

La demanda civil, que acusa a Cornell de no haber investigado lo sucedido ni sancionado suficiente a los implicados, llevó a la Fiscalía del condado a reabrir la investigación penal, aunque inicialmente no se presentaron cargos. El caso ha sido elevado a la fiscal general estatal, Letitia James.

En 2024, Jane Doe ya presentó una denuncia contra los siete estudiantes, y ahora lo hace también contra el centro.

Según explica Ortiz, decenas de estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad universitaria les han pedido que planteen la moción desde un punto de vista general porque el caso de Jane Doe "no es más que la punta del iceberg".

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"Estudiantes y antiguas alumnas han compartido experiencias de haber sido violadas en Cornell. Estas mujeres testifican que tenían miedo de denunciar las agresiones porque sentían que Cornell, en ocasiones, ha tratado la violación más como un 'problema de relaciones públicas' que como un delito atroz", asegura el profesor a EFE.

Ortiz será el encargado de presentar la moción ante el claustro, que arrancará a las 16:30 hora local (20.30 GMT), y estará abierto a todos los miembros de Cornell.

La administración de la universidad contará con unos 20 minutos para exponer su defensa.

El próximo 28 de octubre se abrirá una votación telemática de la resolución, que estará abierta durante unos cinco días.

Pese a que solo tendrán derecho a voto los miembros del claustro, una larga lista de profesores que forman parte de él se han sumado como patrocinadores de la moción para expresar su rechazo.

Uno de ellos, Derek Chang, profesor asociado, apunta que sea cual sea el resultado de la moción, no cree que la directiva decida dimitir.

Chang lamenta que el profesorado no tenga más herramientas, pero, aun así, invita a todos los miembros del claustro a unirse contra el liderazgo para "reclamar un cambio en la gestión" de esta crisis.

La propuesta de moción de desconfianza cita también las "estadísticas alarmantes" que revelan una creciente crisis de agresiones sexuales en el campus: "un 35 % de las estudiantes de grado afirma haber sufrido contactos sexuales no consentidos".

"La actual dirección de Cornell ha construido y defendido un sistema que permite que los intereses de los miembros más poderosos de la comunidad universitaria y la reputación de la institución pesen más que los intereses de las víctimas", añade el escrito, que califica de "deficientes" las investigaciones de la Policía de Cornell y denuncia la "omisión de pruebas fundamentales" en los informes remitidos a la Fiscalía.

El presidente de la universidad, Michael Kotlikoff, lamentó el dolor sufrido por Jane Doe en 2024 y, pese a no señalar ninguna omisión de responsabilidades concreta, reconoció la necesidad de "mejorar" y de identificar "las deficiencias".

Kotlikoff anunció este martes que las fiestas en las casas de las fraternidades quedan suspendidas durante el resto del curso académico.

También avanzó que se ampliará la red de apoyo a víctimas de agresión sexual en sus instalaciones y más personal en la oficina de Respuesta y Educación sobre Acoso y Agresión Sexual.