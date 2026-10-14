El compositor español Danny Daniel lamenta que la gente joven ya no escuche baladas

"Lo que lamento es que la gente joven no escuche la balada, no le interesa. Entonces, evidentemente, van a otro campo, el reguetón, por ejemplo, esa música. La gente joven no tiene la oportunidad de que un maestro les enseñe como a mí", declaró en una entrevista con EFE el compositor de 84 años de edad y originario de Gijón.

El artista, cuyo nombre real es Daniel Candón de la Campa, ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés) en una ceremonia en Miami tras 55 años de carrera con éxitos como 'El vals de las mariposas' o 'Por el amor de una mujer'.

El autor de 144 obras, según la Biblioteca Nacional de España (BNE), asevera que este reconocimiento "representa todo".

"Porque yo llevo 55 años componiendo y nunca me llamaron para decirme 'Danny, te vamos a dar este premio' y me llamaron hace unos días. Hombre, por favor. ¿De verdad? ¿A estas alturas? Estoy muy feliz", apuntó.

El artista, creador de temas como '16 años', 'Niña no te pintes tanto' y 'Hoy tan bonita', citó también entre sus influencias a Tom Jones y Willie Nelson.

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Y, pese a más de medio siglo en la industria, aseveró que él se mantiene fiel a su esencia.

"Bueno, para mí no cambia nada, yo sigo haciendo mi estilo de música, la balada, es decir, lo que ha cambiado es gente que hace otro tipo de música, el reguetón y todo esto y tiene un éxito total, lo mío es la balada, yo no puedo salir de ahí", remarcó.

El español fue uno de los seis compositores que entraron este miércoles a la LSHOF, junto al productor estadounidense Sergio George, el colombiano Kike Santander, el peruano Gian Marco, el puertorriqueño Yoel Henríquez y el mexicano Mario Quintero Lara, líder del grupo Los Tucanes de Tijuana.

Además, Celia Cruz recibió de manera póstuma el Premio Legado de los Musa Awards, Lupita Infante obtuvo el Premio La Musa Elena Casals, Marti Cuevas consiguió el Premio Ralph S. Peer Publishers, y a Beth Matthews, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Compositores y Autores (ASCAP), el Premio de los Fundadores.