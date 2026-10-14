El Ejército yemení dice haber efectuado más de 2.300 ataques contra los hutíes en 24 horas

El portavoz del Ejército yemení, Majid al Nuzaili, indicó en un comunicado que las operaciones fueron realizados con cazas, drones, artillería, lanzacohetes y unidades de francotiradores que apuntaron contra centros de mando, concentraciones de tropas y rutas de suministro de los hutíes en diferentes frentes del Yemen.

Asimismo, aseguró que esos ataques lograron romper líneas defensivas, comunicaciones e instalaciones de los rebeldes, mientras que también afirmó que el Ejército aisló posiciones avanzadas de los rebeldes para dar paso a las fuerzas progubernamentales para progresar en las zonas de combate, como en la suroccidental ciudad de Taiz.

En esa urbe, la tercera más grande del Yemen y que es escenario de un cerco impuesto por los hutíes desde esta semana, las tropas regulares han efectuado ataques aéreos "selectivos" y "emboscadas" contra combatientes y refuerzos de los rebeldes, con el objetivo de evitar que el grupo se reorganice para tomar el control de la ciudad.

Al Nuzaili acusó a los rebeldes de atacar instalaciones y barrios residenciales en Taiz, cuya población está al borde de una catástrofe humanitaria marcada por una subida vertiginosa de los precios y la acuciante escasez de productos básicos, servicios y combustible.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió este miércoles de que unas 800.000 personas en todo el Yemen han quedado privadas de asistencia vital debido a la escalada del conflicto entre los hutíes y el Gobierno, que ha provocado el bloqueo de carreteras y restricciones de acceso humanitario, principalmente en Taiz.

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Más de 18 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda en el Yemen, mientras que unos 2,2 millones niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda, de los cuales 500.000 la padecen en su forma más severa, la que pone en peligro sus vidas, de acuerdo con la agencia de la ONU.