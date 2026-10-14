El euro baja a mínimo desde hace 17 meses tras la inflación de precios de consumo de EEUU

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1124 dólares, frente a los 1,1192 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1195 dólares.

El índice de precios de consumo subió en EE.UU. hasta el 3,7 % en septiembre (3,4 % en agosto), más de lo previsto, debido al fuerte aumento de los precios de la gasolina y el diésel.

Algunos miembros de la Reserva Federal (Fed) han dicho que los riesgos de inflación son elevados por lo que podría subir los tipos de interés de nuevo este mes.

Pero es poco probable que el BCE suba los tipos de interés a finales de octubre por lo que aumenta el diferencial con las de EE.UU. y por ello sube el dólar.

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La presidenta del BCE, Christine Lagarde, consideró este miércoles que Francia tiene la responsabilidad de resolver sus problemas de deuda, por lo que frenó las especulaciones sobre una intervención de la entidad monetaria en el mercado de deuda soberana.

Lagarde dijo a la cadena CNN en Bangkok que corresponde a París tranquilizar a los inversores.

La preocupación por el endeudamiento y el déficit presupuestario de Francia ha disparado su prima de riesgo y esto presiona al euro, por ello los mercados han considerado la posibilidad de que el BCE intervenga.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1115 y 1,1211 dólares.