El fabricante de cristalería Duralex se salva tras un acuerdo con un empresario francés

La operación por parte de Meston, conocido por ser cofundador de la start-up de productos de sustitución vegetal de la carne HappyVore y por haber adquirido Tupperware Francia en 2025, se hará a través de su holding Tomé.

Meston, en declaraciones a la prensa desde la sede de Duralex en La Chapelle-Saint-Mesmin (centro de Francia), aseguró que su intención es "que el futuro de esta sociedad no esté nunca más en riesgo como lo ha estado en las últimas ocasiones", ya que la empresa cayó en concurso de acreedores cinco veces en las últimas dos décadas.

"Hemos demostrado que sabemos relanzar empresas en Francia", aseguró al ser consultado sobre los motivos por los que se privilegió su plan de adquisición frente a la otra opción presentada, del grupo Carlesimo y que preveía mantener 129 empleos.

Respecto a sus planes para el futuro, con un plan de financiación de 16 millones de euros sobre la mesa, Meston señaló que hay que apoyarse en la marca, desarrollar nuevos productos y nuevos canales comerciales para volver a crecer.

"Hace unos veinte años, la empresa era mucho más grande, tenía solidez, le iba muy bien, algo que hoy en día ya no es tanto así, por lo que se trata de un proyecto comercial. Y para ello, hay que dar vida a la marca", resaltó.

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Fundada en 1945 y con reputación de hacer cristal casi irrompible, Duralex exporta la mayor parte de su producción y opera en unos 130 países.

Su situación financiera en los últimos años se vio particularmente perjudicada por los altos precios de la energía, sobre todo entre 2022 y 2023, lo que obligó incluso a hacer largos parones de funcionamiento en sus hornos.