El FMI dice que "China tiene que gastar más, EE. UU. ahorrar más y Europa invertir más"

Georgieva hizo esas declaraciones durante una rueda de prensa en Bangkok, que acoge esta semana la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, y donde este miércoles también se presentó el informe Monitor Fiscal, que urge a un mayor esfuerzo fiscal para estabilizar pasivos y responder a futuras crisis.

"¿Cuál es nuestro llamamiento más urgente a los responsables políticos en este momento? Que se realicen reparaciones urgentes en las finanzas públicas antes de que las grietas se agranden (...) Es el momento de aumentar los ingresos, racionalizar el gasto y mejorar la gestión de las finanzas públicas", dijo Georgieva.

Georgieva recomendó a los países con superávit, como China -que hoy reveló que las exportaciones de septiembre aumentaron un 29,6% interanual-, "aumentar el consumo interno" y cambiar su modelo basado en la exportación hacia uno dirigido al mercado doméstico.

A las naciones con déficit, como Estados Unidos, urgió a "ahorrar más y reducir su deuda", cuando el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, es uno de los grandes ausentes de la cita de Bangkok y ha dicho recientemente que su país podrá cambiar la trayectoria deficitaria gracias al fuerte crecimiento económico.

Georgieva indicó que, en el caso de algunos países europeos donde "la inversión es insuficiente", se debe "mejorar la competitividad y aumentar la inversión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En pocas palabras, China necesita gastar más, Estados Unidos tiene que ahorrar más y Europa tiene que invertir más", dijo.

El aumento de los costes de financiación agrava las presiones sobre las cuentas públicas de muchas economías desarrolladas, indica el informe fiscal del FMI, que señala que el rendimiento medio de los bonos soberanos a diez años de países del G7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU, Canadá y Japón) aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta su mayor nivel en casi dos décadas.

Esto se produce en un contexto en el que se prevé que la deuda pública mundial global alcance el 100% del PIB en 2030, un nivel que no se alcanzaba desde el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El martes, en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI elevó su previsión de crecimiento mundial para 2026 hasta el 3,1 %, pero advirtió del "creciente desequilibrio económico mundial" ante el diferente impacto de las inversiones en inteligencia artificial entre los países, entre otros factores.