El Kospi surcoreano cae más de un 6,5 % en la apertura por inquietudes sobre la IA

Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador bajaba un 6,55 %, o 393,47 puntos, hasta los 5.615,34 enteros, continuando una racha de tres días consecutivos de pérdidas.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 6,88 %, ó 56,66 puntos, hasta las 767,22 unidades.

El parqué surcoreano se vio contagiado una jornada más por Wall Street, que cerró la víspera en rojo debido a un dato de inflación peor de lo esperado en Estados Unidos y por la incertidumbre sobre si la IA estará a la altura de las expectativas de los inversores.

Además, los avances tecnológicos del fabricante chino de chips de memoria ChangXin Memory Technologies (CXMT) han despertado inquietud en el sector, tras presentar el sábado avances en la arquitectura 4F², que busca reducir la superficie de cada célula de memoria mediante una disposición vertical de los transistores.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics caía un 7,76 %, mientras que su rival SK Hynix se hundía un 10,15 %, y la firma de inversión tecnológica SK Square cedía un 10,68 %. El fabricante de baterías LG Energy Solution Ltd bajaba un 4,62 %, y LG Electronics registraba una caída del 5,92 %.

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En el sector automovilístico, Hyundai Motor Company bajaba un 5,74 %, y su empresa hermana Kia Motors hacía lo propio con un 3,54 %.

La naviera HD Hyundai Heavy Industries caía un 5,56 %, y Hanwha Ocean perdía un 6,97 %.

En defensa, Hanwha Aerospace Co Ltd restaba un 2,85 %; Korea Aerospace Industries descendía un 3,87 %, y LIG Defense & Aerospace Co Ltd se contraía un 4,17 %.