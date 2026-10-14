El Kremlin defiende la detención de un periodista japonés acusado de espionaje

"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia hizo las correspondientes declaraciones. El FSB cumple con sus funciones. Si hay espías, los detienen", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Las autoridades rusas informaron este martes sobre la detención de un periodista japonés, al que acusaron de recabar y almacenar "información relacionada con la capacidad defensiva del país por encargo del servicio nacional de inteligencia (de Japón) para su empleo contra la seguridad de la Federación Rusa".

Según el FSB el reportero "recopiló información sobre la cantidad de movilizados y voluntarios que participan en la operación militar especial de entre los habitantes de las islas Kuriles", cuya soberanía enfrenta a ambos países.

El periodista, que después fue identificado como Yuki Imai, según informaron fuentes policiales a Interfax, permanecerá en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre.

El Ministerio de Exteriores ruso señaló, por su parte, que "los intentos de Tokio de utilizar a sus corresponsales en Rusia, que ostentan la condición de periodistas extranjeros, para recabar información" y socavar la seguridad del país son "lamentables".

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"Debemos señalar que el incidente de hoy no es un caso aislado", señaló la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al aseverar este miércoles que este tipo de acciones "son inadmisibles".

En particular, destacó que las actividades de periodismo y espionaje "son incompatibles", y recalcó "la ilegitimidad, la ilegalidad y el carácter destructivo de utilizar el periodismo como tapadera" para el espionaje.

Por su parte Tokio convocó este miércoles al embajador ruso, Nikolái Nozdrev, al que exigió "enérgicamente que se le dispense un trato humano, justo y equitativo al detenido".

El jefe de la diplomacia nipona, Kimitake Nakamura, "protestó enérgicamente" por la detención y denunció que el Gobierno japonés aún no había recibido ninguna explicación sobre el detenido. Luego solicitó que se organizara rápidamente una oportunidad para contactar con el ciudadano japonés.

El incidente se produce en plena tensión diplomática entre Tokio y Moscú tras la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno nipón, en agosto.

El periodista japonés detenido podría correr la misma suerte que el periodista estadounidense, Evan Gershkovich, corresponsal de The Wall Street Journal (WSJ), el primer reportero de Estados Unidos acusado de espionaje desde 1986 y condenado a 16 años de cárcel.

El estadounidense, que fue detenido en marzo de 2023, fue posteriormente canjeado en agosto de 2024.