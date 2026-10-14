El Kremlin niega haber violado la "tregua energética" porque el acuerdo nunca se cerró

El acuerdo "no se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia no lo esté cumpliendo", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"¿Cuál es el alcance del alto el fuego energético y qué implica esto? ¿Se ha especificado?", preguntó a los periodistas.

Tras una respuesta negativa, añadió: "Tienen toda la razón. Por lo tanto, seguimos trabajando en esta dirección".

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles sobre los ataques a ocho objetivos de infraestructura energética y de comunicaciones en Ucrania.

La empresa pública de energía eléctrica ucraniana Ukrenergo informó, por su parte, de cortes de suministro de emergencia después de que misiles rusos alcanzaran anoche las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la región de Kiev.

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También fueron anunciados cortes en Járkov, que también ha sido blanco de este último ataque ruso con misiles contra las instalaciones energéticas, y otras seis regiones de Ucrania.

Además de a Kiev, los ataques a estas centrales de ciclo combinado y a otros objetivos energéticos en la ciudad y sus alrededores han afectado al suministro en regiones de los alrededores de la capital de Ucrania, según las autoridades locales.

El de este miércoles es el primer ataque masivo ruso al sistema energético ucraniano desde que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara el domingo un supuesto acuerdo de tregua por el que ambos bandos se habrían comprometido a poner fin a este tipo de ataques.

Ni Rusia ni Ucrania confirmaron haber llegado con Trump a ese acuerdo, pero Kiev, que detuvo durante dos días sus ataques al sector petrolero ruso, se mostró dispuesto a declarar la tregua mencionada por el presidente de EE.UU.