El petróleo de Texas sube un 1,6 % tras ataques en Ormuz y Arabia Saudí

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del crudo para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,51 dólares respecto al cierre anterior.

La subida se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que un portacontenedores se hundió tras chocar con una mina naval cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz. El incidente se suma a otros ataques contra embarcaciones en esta vía estratégica, por la que transitaba alrededor del 20 % del petróleo mundial antes del inicio de la guerra entre EE. UU. e Irán.

En paralelo, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron ataques con misiles y drones contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco en Dhahran y Riad, así como contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de la capital saudí.

Una fuente del Ministerio de Energía saudí confirmó el martes que un edificio de Aramco en Dhahran había sido atacado y que el incidente provocó un incendio, sin causar víctimas.

Mientras, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo que sus operaciones contra el territorio saudí continuarán en los próximos días, reiterando su advertencia a "todas las compañías navieras internacionales, a los ciudadanos y a los trabajadores de dichos aeropuertos y empresas que se mantengan alejados y evacúen de inmediato, ya que se han convertido en objetivos legítimos" para los insurgentes.