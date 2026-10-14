El presidente de Ecuador anuncia un nuevo toque de queda en la costa para noviembre

"Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa", dijo en una entrevista con la radio Centro, de la ciudad andina de Ambato.

Se trata del cuarto toque de queda en lo que va del año y tendrá lugar tras el que estuvo vigente entre el 17 y 30 de septiembre pasado, de 00:00 hora local (05:00 GMT) a 5:00 (10:00 GMT), en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, fronteriza con Perú.

Según el gobernante, durante ese toque de queda "hubo 40 % menos de delitos, hubo también las semanas de más bajos homicidios en el año: la semana 39, 40, 41 y esta semana con 146, 127, 122 y 111 homicidios respectivamente".

"Estamos viendo también una reducción significativa en extorsiones. Estamos afectando a las economías criminales", abundó al aseverar que se ha atrapado "a cabezas" de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así como de la mafia albanesa.

"Hemos incautado solo en el mes de septiembre más de ocho toneladas de droga. A 50 millones de dólares la tonelada son 400 millones de dólares que afectamos a economías criminales", calculó.

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El 17 de septiembre también se declaró un nuevo estado de excepción que, al igual que los anteriores, restringe por 60 días algunas libertades fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y que abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Noboa dijo que para ganar la guerra al narcotráfico debe haber una reconstrucción del tejido social y planificación a medio y largo plazo: "A Colombia le tomó más de 15 años retomar la paz y en el último Gobierno de (Gustavo) Petro le tomó cuatro años destruirla", comentó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en el país, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.