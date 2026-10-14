FMI advierte que subida de rendimientos exige más ajuste fiscal para estabilizar la deuda

El aumento de los costos de financiación agrava las presiones sobre las cuentas públicas de muchas economías desarrolladas, indica el texto, que señala que el rendimiento medio de los bonos soberanos a diez años de países del G7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU., Canadá y Japón) aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta su mayor nivel en casi dos décadas.

El incremento se produce en un contexto en el que se prevé que la deuda pública mundial global alcance el 100% del PIB en 2030, un nivel que no se proyectaba desde el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El Director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Rodrigo Valdés, explicó -en entrevista con EFE- que estos países están "teniendo, por esta mayor tasa de interés, una tarea para poder estabilizar la deuda que se ha vuelto más difícil, que requiere más esfuerzo".

"Nuestro mensaje es que se puede hacer, muchos países lo han hecho en el pasado, es posible", aseguró también Valdés, en una rueda de prensa en Bangkok, tras la presentación del informe.

"Lo que queremos transmitir es que es urgente y tiene que ser ahora porque las condiciones han cambiado", añadió, y aludió también a aquellos países que tienen que aprobar presupuestos para "llevar a cabo los pasos iniciales de consolidación".

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A su vez, el Fondo subraya la importancia de que los países implementen planes de ajuste fiscales creíbles sin demoras, porque esperar hará más costosa la corrección.

"Retrasar el ajuste haría que aumentaran la carga de intereses y las vulnerabilidades fiscales, reduciría aún más las opciones de política económica y, en última instancia, exigiría un ajuste mayor para estabilizar la deuda", dice el texto.

Valdés indica, por su parte, que el mensaje en el pasado era que había que diseñar esos planes creíbles, y que ahora pasa cada vez más por que "hay que tener ese plan creíble, pero hay que implementarlo ya".

El escrito considera que las economías avanzadas muy endeudadas necesitan medidas concretas dentro de planes realistas de medio plazo, que las emergentes deben reducir sus vulnerabilidades y mejorar la gestión de la deuda, y que los países de bajos ingresos deben seguir reforzando sistemas tributarios y la eficiencia del gasto.

El Monitor Fiscal incluye también un capítulo analítico cuya idea central es que los Gobiernos puedan impulsar el crecimiento mediante un mejor diseño y gestión de los impuestos sin sacrificar la recaudación.

Entre otras cosas, se propone evitar que el IVA encarezca los insumos de las empresas y facilitar la deducción de los costos de inversión, en lugar de limitarse a bajar los tipos del impuesto de sociedades.

También se recomienda que las ventajas fiscales fomenten nuevas actividades de investigación y desarrollo, sin premiar beneficios que ya se habrían generado, ni incentivar el que las empresas permanezcan pequeñas.

El organismo plantea además coordinar impuestos y prestaciones para que aceptar un empleo o ganar más resulte atractivo, especialmente para los trabajadores con menores ingresos. Así mismo, destaca que simplificar los trámites y mejorar la administración tributaria puede aumentar la recaudación sin subir los tipos impositivos y reducir las cargas sobre las empresas pequeñas y de reciente creación.