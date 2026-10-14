Hongos para ayudar a sobrevivir a los árboles: una apuesta escocesa por la reforestación

La tecnología es obra de Rhizocore Technologies, una empresa biotecnológica surgida en 2021 de la Universidad de Edimburgo, que cultiva hongos en sus instalaciones de Roslin, cerca de la capital escocesa.

En un ensayo realizado en colaboración con Forestry and Land Scotland (FLS), organismo público encargado de gestionar los bosques nacionales escoceses, sobrevivió el 97 % de los pinos tratados con hongos, frente al 78 % de los no tratados, según los resultados difundidos por la empresa.

Sin embargo, FLS advirtió a EFE de que el ensayo, realizado en Damside, en el centro de Escocia, fue limitado: se compararon 400 árboles tratados y otros 400 sin tratar en dos parcelas dentro de una superficie total de 1,25 hectáreas.

"Es un ámbito nuevo para nosotros y la base de conocimientos y pruebas todavía está desarrollándose", señaló Gareth Waters, responsable de apoyo a la gestión forestal de FLS.

El organismo considera alentadoras las diferencias observadas en suelos de baja fertilidad, pero insiste en que se necesitan ensayos más amplios para confirmar los beneficios.

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En un laboratorio de la empresa, Toby Parkes sostiene una seta y una placa de cultivo mientras explica cómo su equipo aísla hongos recogidos en el entorno natural para utilizarlos en nuevas plantaciones.

La empresa incorpora los hongos a pequeños bloques porosos que se colocan junto a las raíces de los árboles jóvenes durante la plantación.

Se trata de hongos micorrícicos, que establecen una relación de beneficio mutuo con los árboles: reciben azúcares de ellos y extienden sus filamentos bajo tierra para captar agua y nutrientes.

"Estos hongos están adaptados para extraer agua y nutrientes del suelo", explicó a EFE Parkes, cofundador y director ejecutivo de Rhizocore, quien destacó que esta asociación puede ayudar a los árboles recién plantados a establecerse.

Emma Craven, micóloga del laboratorio, explicó que el equipo selecciona hongos adaptados a las condiciones de cada terreno.

"Preferimos maximizar las posibilidades de que funcione, de que colonice correctamente el terreno y de que lo que introducimos sea nativo de la zona donde vamos a plantar", indicó a EFE.

Para ello, los investigadores recogen muestras, las aíslan y cultivan en condiciones controladas antes de incorporarlas a los bloques.

Parkes explicó que esta tecnología podría aplicarse también en España, aunque sería necesario utilizar hongos locales adaptados a las condiciones de sus suelos y especies forestales.

Según el científico, los hongos pueden ayudar a los árboles jóvenes a acceder a la humedad disponible, pero su capacidad tiene límites: ante una sequía extrema, reconoció, podrían no ser suficientes para mantenerlos vivos.

La recuperación de bosques tras incendios es otra posible aplicación.

Parkes explicó que el fuego puede destruir parte de los microorganismos del suelo que normalmente ayudan a los árboles a establecerse.

No obstante, los resultados específicos de los ensayos posteriores a incendios todavía están pendientes y la empresa espera obtener más datos durante los próximos uno o dos años.

Por su parte, FLS estableció el año pasado parcelas experimentales de mayor tamaño para estudiar los posibles beneficios de los hongos en distintas condiciones forestales, aunque todavía no dispone de resultados de esas nuevas pruebas.