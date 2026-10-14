Inversión de española Solaria tendrá "derrame directo" en el PBI de Uruguay, dice ministra

Solaria invertirá en tres centros de datos en Uruguay y en la instalación de 350 megavatios de generación solar que abastecerán el parque con energía renovable propia, según anunció este miércoles el presidente Yamandú Orsi.

Esta, según valoró Cardona en rueda de prensa, es una "inversión histórica en Uruguay", en la medida en que casi duplica la inversión público-privada para la generación eólica en el país.

"Acá va a haber un derrame económico, pero también de empleo, de descentralización territorial y de un ganar ganar", destacó la ministra.

Las instalaciones estarán en los departamentos (provincias) de Canelones, San José y Florida y en la primera fase incluye 200 megavatios de centros de datos y 350 de generación solar. La segunda sumará otros 300 megavatios de centros de datos con posibilidad de ampliación de generación solar.

Cardona destacó del anuncio que la construcción de los centros estará a cargo de empresas uruguayas y que generará 1.500 puestos de trabajo permanentes, los cuales estarán "vinculados a empleos de calidad, con tecnologías de la información, con datos y -por supuesto- operación y mantenimiento tanto del data center como de lo que implica la generación solar y la obra de red".

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"Esto también es un rumbo que el presidente Orsi ha marcado desde el año pasado, que es descentralización territorial, empleos de calidad, Uruguay como hub regional, poniendo su acumulación positiva de infraestructura y talento en beneficio de todo lo que nos demanda", añadió la ministra.

Según dijo, el Gobierno espera que los centros comiencen a operar entre el 2029 y el 2030, por lo que la primera fase terminará en este quinquenio y la segunda comenzará en el próximo.

Solaria opera en Uruguay desde hace casi diez años, con plantas solares ubicadas en dos ciudades y que venden energía a la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

El mandatario uruguayo celebró el anuncio como una señal de que Uruguay es "un país donde se puede invertir, donde se puede crecer y donde las reglas están claras".