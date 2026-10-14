Irán afirma que un portacontenedores se hundió en Ormuz tras chocar con una mina

“Un buque portacontenedores que intentaba atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada y peligrosa sufrió una explosión y un grave incendio tras chocar con una mina naval”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según la Guardia Revolucionaria, el buque se hundió “en aguas del sur del estrecho de Ormuz debido a la intensidad del incendio”.

Los fuerza militar iraní no informó de la situación de la tripulación del buque ni de su bandera, pero sí advirtió de que contenedores del mercante se encuentran flotando en la zona.

En los últimos días, las autoridades iraníes han informado de tres colisiones de buques con minas cuando trataban de cruzar Ormuz, donde además se han multiplicado los ataques contra embarcaciones.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó ayer de dos ataques en la estratégica vía, de cuatro el lunes y de tres el domingo.

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Los ataques contra petroleros en Ormuz se producen en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito en una vía cercana a Omán.

La República Islámica bloqueó Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.