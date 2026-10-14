Irán convoca al embajador británico y amenaza con reconsiderar sus relaciones con Londres

"El Gobierno británico debe presentar cuanto antes los documentos y pruebas de sus acusaciones contra Irán en relación con el supuesto incidente en la base de Fairford o de lo contrario la República Islámica de Irán reconsiderará seriamente sus relaciones bilaterales", afirmó el director general para Europa Occidental del Ministerio de Exteriores iraní, Alireza Yousefi, informó anoche la agencia IRNA.

Shorter fue convocado el martes por segunda ocasión desde el incidente y se le transmitió la "enérgica protesta" de Teherán por lo que calificó de actitud "irresponsable y destructiva" del Reino Unido hacia Irán.

El diplomático iraní rechazó las acusaciones británicas y sostuvo que Londres pretende "eludir su responsabilidad por su participación en la guerra" lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Según IRNA, el embajador británico aseguró que transmitiría la protesta a las autoridades de su país.

El pasado septiembre, tres furgonetas fueron interceptadas en las inmediaciones de la base aérea militar de Fairford, en el oeste de Inglaterra, y siete personas fueron detenidas, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

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La base había sido utilizada por bombarderos estadounidenses para realizar ataques contra Irán, pero Washington decidió hace unas semanas trasladar sus aeronaves a otro emplazamiento no revelado.

La convocatoria del embajador británico se produjo después de que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, afirmara el lunes ante el Parlamento que era "altamente probable" que el supuesto complot contra Fairford hubiera sido coordinado desde Irán y señalara directamente a la Guardia Revolucionaria iraní.

Por su parte, el director general del servicio de inteligencia interior británico MI5, Ken McCallum, advirtió el martes de un aumento de los intentos iraníes de atacar objetivos más difíciles y protegidos, como instalaciones militares, "no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo".

El Ministerio de Exteriores iraní ya había condenado anteriormente las “acusaciones infundadas” de Londres y las había calificado como "una despreciable conspiración para impulsar la campaña antiraní".