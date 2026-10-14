Japón convoca al embajador ruso en Tokio tras la detención de un periodista en Sajalín

Nozdrev fue convocado por el director general de la Oficina de Asuntos Europeos del Ministerio de Exteriores de Japón, Kimitake Nakamura, quien "instó enérgicamente a que se le dispense un trato humano, justo y equitativo al detenido", según un comunicado oficial.

"Nakamura protestó enérgicamente que Rusia detuviera al ciudadano japonés e hiciera declaraciones unilaterales al respecto, mientras que el Gobierno japonés aún no había recibido ninguna explicación sobre el detenido. Luego solicitó que se organizara rápidamente una oportunidad para contactar con el ciudadano japonés", detalló Exteriores.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este martes la detención en Sajalín de un periodista del periódico Hokkaido Shimbun bajo acusaciones de espionaje, y dijo que el detenido "almacenó información relacionada con la capacidad defensiva del país por encargo del servicio nacional de inteligencia" japonés, según un comunicado recogido por la agencia Interfax.

El incidente se produce en plena tensión diplomática entre Tokio y Moscú tras la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno nipón, en agosto.

La visita provocó entonces la condena de las autoridades japonesas y un cruce de reproches con el Gobierno ruso.

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Además de abordar la detención del periodista, Nakamura reiteró la protesta del Gobierno japonés por la visita de una delegación China a Iturup en las últimas horas, y dijo que "es inaceptable que funcionarios gubernamentales y empresariales de un tercer país entren y operen en los Territorios del Norte (como se refiere Japón a las Kuriles del Sur) de una manera que sugiera que son territorio ruso", según el comunicado de Exteriores.