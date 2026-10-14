Japón solicita a Rusia información y un proceso justo tras la detención de un periodista

El portavoz del Ejecutivo japonés, Minoru Kihara, explicó en su rueda de prensa diaria que la Embajada de Japón en Rusia y el Consulado en Sajalín están trabajando para verificar los hechos y, para ello, pidieron a las autoridades rusas que proporcionen información "rápidamente".

En este sentido, el cuerpo diplomático está "realizando gestiones en relación con las consideraciones humanitarias y la garantía de un trato justo e imparcial" del detenido durante el proceso, agregó Kihara, que reconoció que por el momento se desconoce el estado de salud del reportero.

Asimismo, dijo que, a medida que "la situación se aclare", el gabinete de la conservadora Sanae Takaichi tomará "las medidas necesarias", mientras que hace "todo lo posible por garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos japoneses.

En cuanto a las relaciones entre Rusia y Japón, el portavoz reconoció que "existen numerosos asuntos pendientes entre ambos países", pero enfatizó en la necesidad de "mantener adecuadamente la relación bilateral", puesto que son vecinos y "la comunicación resulta esencial para resolver estos asuntos".

"Conscientes de la importancia de mantener adecuadamente la relación bilateral, continuaremos respondiendo de manera apropiada y oportuna en el conjunto de nuestra labor diplomática, teniendo siempre en cuenta, de forma integral, los mejores intereses del pueblo japonés", concluyó Kihara.

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La reacción de Tokio llegó después de que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunciara la detención del periodista japonés, tras concluir que "recabó y almacenó información relacionada con la capacidad defensiva del país por encargo del servicio nacional de inteligencia" para "su empleo contra la seguridad" rusa.

Seguidamente, el FSB publicó otra nota en la que precisó que el reportero "recopiló información sobre la cantidad de movilizados y voluntarios que participan en la operación militar especial de entre los habitantes de las islas Kuriles", cuya soberanía enfrenta a ambos países.

El periodista, que después fue identificado como Yuki Imai, según informaron fuentes policiales a Interfax, permanecerá en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre.

El Ministerio de Exteriores ruso señaló que "los intentos de Tokio de utilizar a sus corresponsales en Rusia, que ostentan la condición de periodistas extranjeros, para recabar información" y socavar la seguridad del país son "lamentables". El actual incidente, agregó, "ensombrecerá aún más" la maltrecha relación entre Moscú y Tokio.

Los lazos entre Rusia y Japón empeoraron con el comienzo de la invasión rusa de Ucrania después de que el país asiático se sumara a las sanciones contra el Kremlin, pero las tensiones se dispararon este verano con la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a las islas Kuriles, reclamadas por Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial.