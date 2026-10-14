Jefe de Comando Sur de EE.UU. visita Perú para reforzar la lucha contra "narcoterroristas"

La embajada de Estados Unidos en Perú informó en un comunicado que Donovan se encuentra en el país andino para reunirse con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, César Briceño.

Las conversaciones se centran en "los esfuerzos conjuntos para combatir a las redes narcoterroristas en el marco de la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C)", así como fortalecer la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Perú, indicó la sede diplomática.

"Perú es un socio estratégico de larga trayectoria en materia de seguridad y un miembro fundamental de la A3C", subrayó la embajada estadounidense.

Donovan viajó a la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, limítrofe con Brasil, Colombia y Ecuador, junto al embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, para encontrarse además con altos mandos y personal militar peruano que realiza operaciones contra las redes narcoterroristas.

La visita tuvo como objetivo reforzar la sólida alianza en seguridad entre Estados Unidos y Perú, reconocer los esfuerzos peruanos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la minería ilegal, e identificar nuevas oportunidades de colaboración.

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Durante la visita, la delegación estadounidense participó en sesiones sobre trabajo conjunto, inteligencia y ejercicios bilaterales, destacó la importancia de la interoperabilidad y la cooperación regional para enfrentar amenazas comunes y fortalecer la soberanía peruana, añadió la fuente.

Igualmente, apuntó que la visita de Donovan permitió sentar las bases para una mayor cooperación contra las redes narcoterroristas que generan violencia y amenazan la estabilidad en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde opera el último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

"Los Estados Unidos reafirman su compromiso de trabajar hombro a hombro con el Perú para construir un frente unificado contra las organizaciones terroristas, el narcotráfico y las redes criminales que amenazan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del hemisferio", manifestó la embajada.

A su vez, el ministro peruano de Defensa declaró que "esta alianza nos permitirá también contar con información de inteligencia para hacer frente al crimen organizado que ocasiona muertes, extorsiones, trata de personas, entre otros delitos a los cuales venimos haciendo frente desde el Comando Unificado", en alusión al grupo especial de seguridad formado por las fuerzas armadas y la Policía Nacional contra el crimen organizado.

Como parte de la visita, Belaúnde junto a Donovan y Navarro se trasladaron a bordo de la aeronave militar de Estados Unidos Bell-Boeing V-22 Osprey a la instalación militar El Estrecho, ubicada en la frontera con Colombia.

Posteriormente, la delegación se trasladó a la sede del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Castilla (CU PUMA), en las instalaciones del cuartel Alfredo Vargas Guerra, en la ciudad de Iquitos.