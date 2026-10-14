Kenia confirma el segundo caso de ébola tras dar positivo un familiar del primer contagio

"El paciente, un hombre de 39 años, es un familiar cercano del primer caso y ya se encontraba en cuarentena, bajo vigilancia diaria, cuando enfermó el 13 de octubre", afirmaron las autoridades sanitarias.

Kenia -añadieron- "ha registrado, hasta la fecha, dos casos confirmados y un fallecimiento", el del primer contagiado, que era un hombre de 40 años que residía en la RDC y viajó este mes a Kenia.

Tan pronto como el segundo caso presentó fiebre, fatiga y dolores articulares, "el equipo de cuarentena lo aisló y tomó una muestra. Ésta dio positivo" en dos laboratorios con "resultados coincidentes", explicó el director general de Salud, Patrick Omoth, en un comunicado.

El paciente -precisó- se encuentra actualmente en un "centro de tratamiento designado, donde equipos capacitados le brindan cuidados de apoyo".

Como ya estaba en cuarentena, su enfermedad "se detectó a tiempo", subrayó el Ministerio de Sanidad, al destacar que "la atención de apoyo temprana mejora sus probabilidades de recuperación, y su aislamiento ante el primer síntoma limita el riesgo de transmitir el virus a otras personas".

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Las autoridades sanitarias aseguraron que el rastreo de contactos y la vigilancia "están dando resultados" y enfatizaron que "ambos casos están relacionados y no hay indicios de propagación en la comunidad en general".

El Ministerio de Sanidad ha identificado a 128 contactos del primer caso y, a fecha de 13 de octubre, había localizado a 113.

"De ellos, 108 permanecen en cuarentena en Kenia, sometidos a controles clínicos y de temperatura diarios durante 21 días a partir de su última exposición posible. Los otros cinco están fuera de Kenia, y las autoridades sanitarias de esos países han sido notificadas", indicó Omoth, mientras sigue la búsqueda de los 15 contactos restantes.

Los equipos médicos evalúan a todas las personas que han estado en contacto con el segundo caso desde el inicio de sus síntomas, incluido el personal de cuarentena y los trabajadores sanitarios.

"Cualquier contacto que presente síntomas será aislado y sometido a pruebas de inmediato. Se han reforzado las medidas de prevención y control de infecciones en todos los centros de cuarentena y tratamiento, y el personal sanitario dispone del equipo de protección necesario", aseveró el Ministerio.

Omoth instó a la ciudadanía a "mantener la calma, pero a permanecer alerta", y recordó que el ébola no se transmite por el aire; se propaga mediante el contacto directo con sangre o fluidos corporales de una persona enferma o fallecida por la enfermedad.

Kenia confirmó el pasado día 6 su primer caso importado de ébola, correspondiente al citado keniano de 40 años, que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El hombre recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos para identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus durante el traslado y el tratamiento del paciente.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

El virus del Ébola causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.