La española Solaria invertirá 5.700 millones de dólares en centros de datos en Uruguay

Así lo anunció este miércoles el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en una conferencia de prensa en la que destacó que la mencionada inversión será "la más grande de la historia reciente" de Uruguay.

Las instalaciones estarán en los departamentos (provincias) de Canelones, San José y Florida, y en la primera fase incluye 200 megavatios de centros de datos y 350 de generación solar.

La segunda fase sumará otros 300 megavatios de centros de datos con posibilidad de ampliación de generación solar.

A nivel laboral, en la primera etapa -hacia el año 2029- se crearán 3.100 puestos de trabajo en la construcción, mientras que con el proyecto completo y funcionando se generarán 1.500 empleos permanentes.

El proyecto, que será en régimen de zona franca, tendrá una inversión de 5.500 millones de dólares en centros de datos y otros 200 millones de dólares para instalar 350 megavatios de generación solar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Anunciamos esta inversión no como un trofeo ni como contraposición a proyectos históricos del Uruguay o proyectos anteriores, es el fruto de un proceso de acumulación nacional y es parte de un desafío que reconoce la necesidad de muchos proyectos complementarios en distintos aspectos de la vida económica del Uruguay", indicó Orsi.

"Es una señal de Uruguay al mundo. Somos un país donde se puede invertir, donde se puede crecer y donde las reglas están claras", agregó el mandatario.

Destacó también la importancia de que el proyecto esté en tres departamentos de Uruguay y aseguró que el Gobierno tiene "el compromiso" de llevar el desarrollo al interior del país.

"Esta inversión no llega de casualidad, llega a un país que viene trabajando con una dirección clara (...) Uruguay tiene condiciones que no se improvisan. Condiciones que ha construido y ha defendido", concluyó Orsi, quien recordó que el país suramericano tiene una matriz energética prácticamente 100 % renovable.

Según destacó la Presidencia, Solaria opera en Uruguay desde hace casi diez años, con plantas solares ubicadas en dos ciudades y que venden energía a la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).