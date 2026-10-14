La fiscalía tacha a Russell Brand de "depredador sexual despiadado" al arrancar el juicio

El proceso, que se espera que dure unas seis semanas, se centró el lunes y el martes en la selección del jurado, con la presencia del acusado, que también hoy acudió acompañado de su esposa, Laura Gallacher.

Al empezar este miércoles los alegatos de las partes, la fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo ante el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, que Brand perseguía "de forma insaciable" sus deseos sexuales y se servía de su "humor y encanto" para abordar a las mujeres, ignorando sus negativas o protestas.

Según la acusación, algunas dijeron que no y otras no tuvieron oportunidad de reaccionar, pero eso no frenó al actor, que podía mostrarse "divertido" cuando quería conseguir algo y distante después de lograrlo.

Brand, de 51 años, afronta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

Entre los hechos denunciados figura la presunta violación de una mujer en una habitación de hotel en Bournemouth, en el sur de Inglaterra, durante el congreso del Partido Laborista de 1999.

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En 2001, Brand habría agarrado del brazo a otra mujer en Westminster, en Londres, e intentado arrastrarla hacia los baños masculinos.

En 2004, está acusado de violar oralmente y agredir sexualmente a una trabajadora de televisión en esa misma zona de la capital.

También se le imputa una agresión sexual contra una empleada de una radio, a quien presuntamente besó y manoseó entre 2004 y 2005.

Los dos cargos añadidos en diciembre de 2025 corresponden a una presunta violación y una agresión sexual a otras dos mujeres en 2009.

La fiscal afirmó que las seis mujeres no se conocían entre sí y denunciaron los hechos de forma independiente.

La investigación policial comenzó en septiembre de 2023, después de que 'The Sunday Times', 'The Times' y el programa 'Dispatches', de Channel 4, revelaran acusaciones de conducta sexual indebida contra el actor.

Brand fue uno de los humoristas y presentadores más conocidos del Reino Unido durante los años 2000, y su carrera alcanzó también proyección internacional.

Entre otras cosas, presentó programas relacionados con 'Big Brother' y los premios musicales Brit y tuvo su propio espacio en BBC Radio 2.

También protagonizó películas de Hollywood como 'Forgetting Sarah Marshall' (2008) o 'Get Him to the Greek' (2010).

A su llegada al tribunal este miércoles, el actor, que actualmente reside en Estados Unidos, afirmó sentirse "bendecido".

"Por supuesto, estoy preocupado, pero tengo esperanza de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los implicados. Esa es mi oración", declaró ante los numerosos medios congregados.