La huelga indefinida de la educación pública en Madrid arranca con detenciones y marchas

A primera hora de la mañana, las educadoras infantiles cortaron el Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital española, como parte de las acciones de protesta y para recordar que llevan más de seis meses de huelga "sin marco de negociación a la vista".

A lo largo de la jornada hay programadas varias movilizaciones en Madrid, como una concentración de los sindicatos convocantes en la céntrica plaza de la Puerta del Sol (entre ellos, CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT) y una manifestación que arrancará a las seis de la tarde hora local.

Entre sus reivindicaciones destacan la reducción a 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional, y 22 en Infantil y Primaria, menos estudiantes por aula en todos los niveles, más recursos de atención a la diversidad, la subida de los salarios de los docentes y un plan de choque de Formación Profesional.

Unos 65.000 docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid están llamados a participar desde hoy, 14 de octubre, en esta huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y denunciar el "deterioro" de la enseñanza pública.

Las miles de personas que se concentraron en la Puerta del Sol en defensa de la educación pública inundaron con una marea verde, por el color de las camisetas que portaban, las calles de Madrid entre los toldos azules de la acampada por la vivienda que todavía continúa y pidieron una "Educación pública y de calidad".

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La secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, Aida San Millán, denunció que los docentes de la región madrileña cobran los salarios más bajos de España pese a asumir más horas lectivas, más alumnos por aula y más tareas administrativas que en otras comunidades.

Esta primera jornada de huelga tuvo un seguimiento del 70 %, según CCOO, o de hasta el 100 % en algunas zonas de la Comunidad de Madrid, según el responsable del sindicato UGT Educación, Chema Garrido.

Garrido explicó que hay centros de Madrid capital, del este y del sur de la región con un seguimiento del 100 %, mientras que en otros oscila entre el 50 y el 70 % y, en los institutos, calculó que la media ronda entre el 50 % y el 60 %.

La consejera madrileña de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, cifró por su parte en un 44,6 % el seguimiento de la primera jornada de huelga y aseguró que los servicios mínimos "se están respetando".

Hubo una carga policial contra los universitarios que organizaban un piquete informativo junto con docentes en la Universidad Complutense de Madrid que se saldó con cinco detenidos por "atentado contra la autoridad", según informaron a EFE fuentes policiales, por el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía".

Además, la Delegación del Gobierno en Madrid afirmó a EFE que dos agentes resultaron lesionados leves.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, indicó a EFE que hubo "una carga salvaje" en medio de un piquete informativo "acorde a una huelga indefinida" con docentes y estudiantes donde la policía actuó de forma "desproporcionada", dejando a algunos estudiantes heridos.

Horas después, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, solicitó una investigación "urgente" por parte de la propia Policía Nacional sobre su actuación.