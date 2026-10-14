La India ordena prisión preventiva para dos líderes de las 'Cucarachas' por protestas

"Ashu y Saurav han sido enviados a prisión preventiva durante cinco días (...) Tenga un poco de valor, Modi, para declarar oficialmente el estado de emergencia", escribió en X Dipke.

La Policía presentó una denuncia contra los arrestados, los portavoces principales Saurav Das y Ashutosh Ranka, por manifestarse en el histórico enclave de Jantar Mantar, prohibido el lunes como lugar de protesta.

Los jóvenes de la generación Z lograron burlar la seguridad del recinto fuertemente acordonado por las autoridades y desplegaron la bandera nacional mientras pidieron la dimisión del titular electoral, Gyanesh Kumar.

Según dijeron fuentes policiales a la agencia india PTI, los acusan de allanamiento de morada y violación de órdenes de prohibición, entre otros delitos.

"Han sido enviados a cinco días de custodia judicial debido a la presunción de la Policía de que pueden cometer un delito. La Policía mintió en el Tribunal al decir que habían hecho un llamamiento instando a la gente a acudir allí", dijo a los medios su abogado, Abhisht Hela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministro del Interior indio eliminó la conidición de Jantar Mantar de espacio oficialmente designado para manifestaciones horas después de que el CJP exigiera a la Policía una fecha autorizada inmediata para convocar una protesta pacífica en el lugar.

"Este Gobierno ha comenzado a utilizar su sistema y a abusar de sus poderes para violar los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país. Hago un llamamiento a todos para que nos unamos y pongamos fin a este Gobierno dictatorial", dijo a los medios el líder del CJP Ajinkya Shinde, detenido también ayer, luego puesto en libertad.

Dipke informó de que sus compañeros fueron retenidos en la capital de manera "ilegal" y que se les impidió reunirse con sus abogados durante horas hasta su arresto.

El CJP nació el pasado mayo tras la indignación causada por unas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, que tildó a los jóvenes desempleados de "cucarachas".

En julio, el movimiento forzó la renuncia del entonces ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras varios días de marchas masivas en la capital.

"Les han dicho a la gente del país que no tendrán miedo", agregó Shinde, que acusó al Gobierno de Narendra Modi de volcar todos sus esfuerzos en silenciar las protestas bajo un régimen dictatorial.