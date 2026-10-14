La inflación en EEUU en septiembre sube al 3,7 % interanual impulsada por los combustibles

El dato subyacente, que excluye los alimentos y la energía por su volatilidad, mostró una escalada del 2,6 %, lo que supone dos décimas más que en agosto, según muestran los datos publicados este miércoles por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En términos mensuales, la inflación en Estados Unidos aumentó en septiembre un 0,6 %, dos décimas más que en el mes anterior, mientras que el dato subyacente intermensual registró una subida del 0,3 %, al igual que en el octavo mes del año.

Los datos interanuales, incluyendo el subyacente, no solo se siguen manteniendo por encima de la meta del 2 % establecida por la Reserva Federal, sino que registraron una mayor escalada en septiembre.

Esto otorga enteros a la posibilidad de que el banco central estadounidense vuelva a subir los tipos antes de fin de año después de que en septiembre incrementó el referencial -actualmente en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %- por primera vez en más de tres años en septiembre.

Los datos incluso aumentan la perspectiva de que ese nuevo endurecimiento monetario puede anunciarse al término de su reunión de política monetaria el 28 de octubre, apenas seis días antes de las elecciones legislativas en las que el Partido Republicano del presidente Donald Trump se arriesga a perder su exiguo control de las dos cámaras del Congreso debido a la subida del coste de la vida.

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La escalada del IPC de septiembre volvió a estar motivada principalmente por los efectos de la -cada vez más impopular en Estados Unidos- guerra contra Irán, ya que en lo que respecta a los precios la gasolina, éstos subieron a nivel intermensual un 9,1 % en el noveno mes del año (5,2 puntos porcentuales más que en agosto) y representaron más de la mitad del incremento mensual del índice general.

El índice de energía subió a su vez en septiembre un 5,2 %, una escalada aún más aguda que en el mes anterior, cuando el incremento fue del 2,1 %.

La vivienda se encareció un 0,4 % con respecto al mes anterior, cuando el componente subió un 0,3 %.

Entre los índices que aumentaron a lo largo del mes de septiembre se cuentan los que afectan al ocio, vehículos usados, educación, tarifas aéreas, atención médica y vestimenta. Por el contrario, el componente de comunicaciones figuró entre el reducido número de índices que descendieron el mes pasado.