La oposición colombiana advierte a De la Espriella de una huelga general en noviembre

Así lo manifestó a EFE el exministro de Trabajo Antonio Sanguino durante la jornada de movilizaciones celebrada en Bogotá y otras regiones del país contra la nueva Administración, que llegó al poder el pasado 7 de agosto.

"Vendrán otras jornadas de movilización. Si el Gobierno insiste tercamente en esta agenda contraria a los derechos de la gente, de los trabajadores, iremos a un paro (huelga) nacional que podría ser un paro nacional indefinido", afirmó Sanguino, del partido Alianza Verde, cuya cartera sacó adelante la reforma laboral durante el mandato de Petro.

El exministro sostuvo que las manifestaciones expresaron "el rechazo a las decisiones y los anuncios" del nuevo Ejecutivo, que calificó de contrarios a los derechos sociales, y acusó al Gobierno de buscar el desmonte de las principales reformas impulsadas por la Administración anterior.

En concreto, señaló que la nueva Administración pretende revertir avances laborales, afectar el salario mínimo y dilatar la reforma pensional, motivos por los que, según dijo, miles de personas salieron a las calles este miércoles.

Las movilizaciones de este miércoles constituyen la primera gran expresión de rechazo en las calles contra el Gobierno de De la Espriella.

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La convocatoria reunió a organizaciones indígenas, sindicatos de maestros y políticos del partido izquierdista Pacto Histórico que cuestionan las orientaciones del nuevo Ejecutivo y defienden la continuidad de las reformas sociales promovidas durante el mandato de Petro

Aunque se tenía prevista una declaración del exmandatario a los asistentes en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, su presencia en el lugar fue breve y no hubo tal pronunciamiento ante los miles de simpatizantes que permanecieron inmóviles y arengando bajo una fuerte lluvia que cayó en la capital colombiana pasado el mediodía.