La técnica utilizada con el papa permite operaciones complejas con una incisión pequeña

El procedimiento facilita introducir una cámara y el instrumental quirúrgico reduciendo la agresión sobre los tejidos y puede favorecer una recuperación más rápida y con menos dolor posoperatorio.

Esta técnica fue creada en 2010 por el cirujano español Diego González Rivas, quien se mostró este miércoles "profundamente orgulloso".

"No puedo estar más contento. Marca España en el Vaticano", dijo el doctor en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La técnica permite extirpar el nódulo pulmonar del pontífice a través de una única incisión "mínimamente invasiva", según explicó en un comunicado la Fundación Diego González Rivas.

Desde 2010 el especialista ha dedicado buena parte de su trayectoria a extender este procedimiento y a formar a especialistas de todo el mundo, una labor que ya ha llevado a 146 países.