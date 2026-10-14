La UE lamenta el retraso de elecciones palestinas y ofrece una misión de observación

"La UE reitera su disposición a apoyar el proceso electoral, incluso mediante el despliegue de una misión de observación electoral" comunitaria, indicó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

Kallas dijo que, "reconociendo los retos y las limitaciones a los que se enfrenta la Autoridad Palestina", reiteran la importancia de organizar elecciones legislativas y presidenciales "lo antes posible, de conformidad con los compromisos adquiridos anteriormente por el presidente", Mahmud Abás.

Consideró que hace tiempo que debían haberse celebrado elecciones democráticas y transparentes en todo el territorio palestino ocupado.

"Los palestinos deben poder votar para elegir a sus dirigentes y a los representantes de sus instituciones", enfatizó.

La política estonia subrayó que la UE mantiene, desde hace tiempo, "una posición de apoyo a los esfuerzos de construcción del Estado palestino y a las reformas".

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"La celebración de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes para todos los palestinos es vital para el pueblo palestino, la legitimidad democrática y la rendición de cuentas, así como para la solución de dos Estados", recalcó.

Kallas dejó claro que el apoyo continuado de la UE a la Autoridad Palestina "va de la mano de los avances hacia estos objetivos y del impulso de las reformas".

Los palestinos no celebran elecciones legislativas desde 2006, cuando el movimiento islamista Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás.

La victoria de Hamás desembocó un año después en la división entre Cisjordania, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, y Gaza, controlada por Hamás hasta la actual guerra con Israel.