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14 de octubre de 2026 - 09:45

La UE lamenta el retraso de elecciones palestinas y ofrece una misión de observación

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Bruselas, 14 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) lamentó "profundamente" este miércoles que la Autoridad Palestina haya decidido retrasar hasta septiembre del año que viene las elecciones legislativas previstas inicialmente para el próximo 28 de noviembre, así como los comicios presidenciales que debían celebrarse a principios de 2027, y ofreció el envío de una misión de observación.

Por EFE
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"La UE reitera su disposición a apoyar el proceso electoral, incluso mediante el despliegue de una misión de observación electoral" comunitaria, indicó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

Kallas dijo que, "reconociendo los retos y las limitaciones a los que se enfrenta la Autoridad Palestina", reiteran la importancia de organizar elecciones legislativas y presidenciales "lo antes posible, de conformidad con los compromisos adquiridos anteriormente por el presidente", Mahmud Abás.

Consideró que hace tiempo que debían haberse celebrado elecciones democráticas y transparentes en todo el territorio palestino ocupado.

"Los palestinos deben poder votar para elegir a sus dirigentes y a los representantes de sus instituciones", enfatizó.

La política estonia subrayó que la UE mantiene, desde hace tiempo, "una posición de apoyo a los esfuerzos de construcción del Estado palestino y a las reformas".

"La celebración de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes para todos los palestinos es vital para el pueblo palestino, la legitimidad democrática y la rendición de cuentas, así como para la solución de dos Estados", recalcó.

Kallas dejó claro que el apoyo continuado de la UE a la Autoridad Palestina "va de la mano de los avances hacia estos objetivos y del impulso de las reformas".

Los palestinos no celebran elecciones legislativas desde 2006, cuando el movimiento islamista Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás.

La victoria de Hamás desembocó un año después en la división entre Cisjordania, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, y Gaza, controlada por Hamás hasta la actual guerra con Israel.