Las exportaciones chinas crecieron el 29,6 % interanual en septiembre

Esto supone una aceleración del crecimiento de las ventas al exterior respecto a agosto (+18,6 %), que se mantienen como un motor clave para la segunda economía mundial ante sus problemas internos de demanda.

Las cifras divulgadas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 24,6 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 2,13 billones de yuanes (318.303 millones de dólares ó 283.984 millones de euros).

Así, en el noveno mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 905.970 millones de yuanes (135.386 millones de dólares ó 120.789 millones de euros).

En septiembre, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 5,16 billones de yuanes (771.100 millones de dólares ó 687.962 millones de euros), un alza del 27,5 % interanual y la primera vez que ese indicador supera los cinco billones de yuanes en un solo mes, según destacó la cadena estatal CCTV.

Los datos divulgados hoy también reflejan que el comercio exterior creció el 18,8 % interanual en el acumulado entre enero y septiembre, con las importaciones en un aumento del 22,3 % y las exportaciones del 16,4 %.

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Aduanas también presentó este miércoles los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron el 36,3 % interanual hasta los 447.180 millones de dólares, frente a un 25 % de agosto, mientras que las importaciones crecieron un 31 % hasta situarse en los 313.650 millones de dólares, después de avanzar el 28,2 % el mes anterior.

Ambos datos superaron los pronósticos de los analistas, que anticipaban un incremento del 25,5 % para las ventas al exterior y del 24,5 % para las compras de bienes foráneos.