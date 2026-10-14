Liberado un empleado de la ONU en el Yemen detenido por los rebeldes hutíes en 2024

"Celebro la liberación de mi colega Sami al Kalabi, lo que le permite regresar a casa con su familia. Este es un paso positivo en la dirección correcta y espero que pueda recibir la atención médica especializada que necesita con urgencia", dijo en un comunicado sin especificar los motivos del tratamiento requerido.

Esta liberación se produce después de que decenas de empleados de la ONU y de otras organizaciones humanitarias internacionales, además de miembros de la sociedad civil yemení, fueran detenidos por parte de los insurgentes en sucesivas olas de represión como la acontecida en 2024.

La campaña de los hutíes despertó una gran preocupación en la comunidad internacional y en el seno de la ONU, que lleva pidiendo en los dos últimos años la liberación de sus empleados. Algunos de ellos han sido recluidos en régimen de incomunicación, de acuerdo con la propia organización.

Naciones Unidas también confirmó la muerte bajo custodia de un miembro yemení del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en febrero de 2025, mientras que denuncia que todavía hay 72 empleados y cinco extrabajadores de la organización detenidos en el Yemen.

Estos arrestos han afectado a las operaciones humanitarias, y la ONU ha advertido de que están perjudicando a su capacidad de respuesta y de entrega de asistencia a millones de personas en las zonas del noroeste del Yemen controladas por los hutíes, que tomaron la capital, Saná, y amplias zonas del país en 2014.