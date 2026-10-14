Líder opositor colombiano acusa al Gobierno de querer "intimidar" a los manifestantes

"Lo que quiere el Gobierno es intimidar a la gente. En segundo lugar, quiere acabar con el diálogo que habíamos logrado convertir en una manera de hacer que la protesta social fuera totalmente pacífica y sin problemas", expresó Cepeda, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones de este año con De la Espriella, al sumarse a la manifestación en Bogotá.

A las protestas de este miércoles salieron miles de personas para manifestar su rechazo al Gobierno de De la Espriella, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, con reivindicaciones concretas de tipo laboral, educativo, económico, social y territorial.

El martes, el mandatario firmó el decreto que regula la protesta social que señala que, "frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto".

Cepeda, por su parte, resaltó que durante el Gobierno anterior, el del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), "no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por la policía", algo que había sucedido con el Ejecutivo de Iván Duque (2018-2022).

"De la Espriella nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la que la fuerza pública actúa de forma arbitraria", añadió Cepeda.

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Por otra parte, el líder opositor denunció que el Gobierno es "autoritario, dictatorial, está pisoteando los derechos de la gente y quiere acabar con la reforma agraria, la democracia, lo que avanzamos en cuatro años de Gobierno" de Petro, razones por las cuales están manifestándose.

En Bogotá cuatro marchas iniciaron su camino a las 10:00 hora local (15:00 GMT) con el objetivo de confluir en la Plaza de Bolívar, por el momento sin incidentes y sin acompañamiento policial (más allá de la gestión del tráfico).

Los manifestantes portaban pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales, además de gritar consignas laborales, reivindicar derechos y lanzar críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington.