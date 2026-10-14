Los seis grandes bancos de Wall Street ganan más de 145.000 millones hasta septiembre

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley sumaron entre enero y septiembre unos ingresos agregados de 507.587 millones de dólares, lo que confirma el dinamismo general del sector financiero en lo que va de ejercicio.

En el tercer trimestre, sin embargo, el beneficio neto conjunto se situó en 43.637 millones de dólares y la facturación alcanzó los 164.860 millones, en un periodo caracterizado por la divergencia entre las distintas entidades bancarias.

Con la difusión de los balances de Bank of America y Morgan Stanley esta mañana, Wall Street da por concluida la publicación de resultados trimestrales de las seis principales entidades financieras del país.

JPMorgan Chase lideró las ganancias acumuladas del sector hasta septiembre con un beneficio neto de 52.954 millones de dólares, un 20,3 % más interanual. En el tercer trimestre obtuvo 15.305 millones de ganancias, un 6,3 % más, aunque sus ingresos de 50.170 millones y su beneficio por acción quedaron por debajo de las previsiones de Wall Street por mayores costes y pérdidas en valores de inversión.

Su consejero delegado, Jamie Dimon, alertó de la persistencia de riesgos geopolíticos y macroeconómicos.

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Bank of America se situó como la segunda entidad por ganancias acumuladas al alcanzar los 24.591 millones de dólares entre enero y septiembre, un 7,6 % más interanual, con unos ingresos de 91.788 millones.

En el tercer trimestre, sin embargo, su beneficio neto cayó un 16,8 %, hasta los 6.933 millones, lastrado por un cargo extraordinario de 1.200 millones derivado de la sanción impuesta por el Tesoro de EE.UU. por fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales, además de registrar descensos en banca de inversión y corretaje.

Wells Fargo registró un beneficio neto de 17.611 millones de dólares en los nueve primeros meses, un 10,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. Entre julio y septiembre ganó 5.951 millones de dólares, un 6,5 % más, y superó las previsiones de beneficio por acción, aunque sus ingresos trimestrales de 21.870 millones no alcanzaron las expectativas de los analistas.

Por su parte, Goldman Sachs acumuló hasta septiembre un beneficio neto de 17.552 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 39,8 %. En el tercer trimestre ganó 5.294 millones de dólares, un 29,2 % más, impulsado por un repunte del 72 % en sus ingresos por negociación de renta variable y una subida del 21 % en comisiones de banca de inversión.

Mientras, Citigroup contabilizó unas ganancias netas de 16.861 millones de dólares en los nueve primeros meses del ejercicio, un 42 % más respecto a 2025. En el tercer trimestre elevó su beneficio un 40 %, hasta los 5.245 millones de dólares, y facturó 23.845 millones, su mejor cifra para este periodo en una década, impulsada por sus negocios de servicios, banca corporativa y gestión patrimonial.

Morgan Stanley obtuvo un beneficio neto de 16.057 millones de dólares entre enero y septiembre, un 29 % más interanual, con unos ingresos de 62.266 millones. En el tercer trimestre ganó 4.909 millones de dólares, un 6,5 % más que un año antes, y facturó 20.338 millones, tras superar las estimaciones de Wall Street gracias al desempeño de su división de renta variable institucional. EFE