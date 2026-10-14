Lufthansa se impone a Air Fance-KLM y comprará el 44,9 % de la aerolínea portuguesa TAP

Montenegro explicó que la propuesta financiera alemana supera en un 16 % la de su competidor, el grupo franco-neerlandés Air France-KLM, y presenta menos incertidumbre. Consideró que es "la mejor elección para el futuro de la empresa y la que mejor protege el interés nacional".

El Estado conservará inicialmente la mayoría del capital, mientras que otro 5 % se reservará a los trabajadores. Las dos compañías habían presentado el 30 de septiembre sus ofertas vinculantes mejoradas, después de que la proximidad de las propuestas iniciales llevara al Ejecutivo a abrir una nueva ronda negociadora.

Lufthansa ofrece 1.025 millones de euros por el 44,9 % de TAP. A esa cantidad se añaden 118 millones correspondientes al paquete destinado a los empleados y otros 58 millones vinculados a la venta de Cateringpor y SPdH.

El grupo alemán adquirirá las acciones reservadas a los trabajadores que estos no suscriban. La operación incorpora, además, un mecanismo de ajuste ligado a la evolución de los resultados de la aerolínea.

La oferta de Air France-KLM ascendía a 1.038 millones de euros, con otros 100 millones condicionados al cumplimiento de objetivos financieros hasta 2028.

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La elección del comprador deberá dar paso a la negociación final y la formalización de los contratos, así como a las autorizaciones regulatorias, especialmente la de la Comisión Europea. El Ejecutivo prevé que la operación se cierre en 2028.

El proyecto industrial de Lufthansa contempla ampliar la flota de TAP hasta 117 aviones en 2035 y 130 posteriormente, con inversiones que podrían alcanzar los 4.000 millones de euros. Entre las medidas previstas figura la transferencia de hasta ocho Airbus A350-900 a partir de 2030.

El grupo se compromete asimismo a reforzar el papel de TAP en las conexiones con Brasil y los mercados de lengua portuguesa, y a mantener Oporto como segunda base en el país.

La propuesta incluye una escuela de aviación civil y militar en Tancos, con una inversión prevista de 500 millones de euros y la creación de 200 empleos, además de integrar la actividad de mantenimiento de TAP en la red de Lufthansa Technik.

Lufthansa también presentó una propuesta para una eventual segunda fase de privatización, en la que adquiriría el 50,1 % restante en manos del Estado a cambio de 863 millones de euros y una participación del 5 % en el grupo alemán, valorada en 488 millones.

Esa segunda operación, todavía pendiente de decisión, elevaría la contraprestación conjunta de ambas fases a 2.552 millones de euros.

El Ejecutivo sostiene que la venta total permitiría recuperar hasta 2040 los recursos públicos destinados al rescate de TAP, aunque esa previsión depende de los dividendos futuros y de la revalorización de la participación portuguesa en Lufthansa.

El Estado inyectó 3.344 millones de euros en la aerolínea a raíz de la pandemia, mediante un préstamo de emergencia posteriormente convertido en capital, compensaciones por los daños causados por la covid y nuevas aportaciones de capital.