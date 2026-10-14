Lula anuncia medidas para impulsar el sector de videojuegos en vísperas de las elecciones

"No queremos apenas participar en un mercado global en expansión, queremos que Brasil sea referencia mundial en producción, innovación y conocimiento", dijo el mandatario en una ceremonia con representantes de la industria de videojuegos, en Brasilia.

El decreto firmado por Lula reglamenta el marco jurídico aprobado por el Parlamento brasileño para la industria de videojuegos en 2024.

El texto fija las directrices para fomentar los videojuegos brasileños a nivel nacional e internacional, facilitar el acceso a la formación profesional y proteger la propiedad intelectual, además de promover acciones en la educación y la salud públicas.

El Gobierno también lanzó una plataforma que dará a conocer las iniciativas brasileñas del sector ("Game Brasil") y anunció medidas de financiación y apoyo a la innovación nacional.

"Estamos creando las condiciones para que el talento encuentre oportunidades" y "los videojuegos brasileños conquisten más espacio en el mundo", señaló el líder progresista, que puso como ejemplo un proyecto sobre la guerra de Canudos, un conflicto entre el Ejército y un movimiento popular ocurrido a finales del siglo XIX en el estado de Bahía.

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"Es algo extraordinario hacer un videojuego con la historia brasileña. Tenemos historias extraordinarias para que el mundo las conozca", añadió.

En clave electoral, Lula, en busca de un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, pidió a los presentes "organizarse para que nadie les quite lo conquistado porque hay mucho loco por ahí".

"Destruir es apenas un paso (...) El tipo puede decir que no le gusta eso, que no sirve para nada, que va a enseñar tonterías y que quiere escuelas cívico-militares", dijo en una aparente advertencia sobre la posible victoria del senador opositor Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue el vencedor de la primera vuelta con el 47 % de los votos, dos puntos más que Lula, que también saldría derrotado en la segunda ronda, según los sondeos.

Brasil es uno de los cinco mayores mercados de videojuegos del mundo, con alrededor de 115 millones de usuarios activos, de los que el 50,8 % son mujeres, según datos divulgados durante el acto.

Además, se estima que ese mercado mueve más de 12.000 millones de reales (2.400 millones de dólares / 2.100 millones de euros) en el país.