Menor que disparó a dos docentes en Francia niega quisiera matarlos y alega sufrir acoso

En un comunicado, la Fiscalía informó también de que ha solicitado prisión provisional para el menor, sospechoso de estar vinculado a comunidades de internet fascinadas por las matanzas y sus autores.
El registro de su domicilio y las pesquisas realizadas tras su detención permitieron identificar numerosas cuentas en redes sociales que, según un primer análisis, apuntarían a una posible adhesión a la denominada 'True Crime Community' (TCC), explicó la Fiscalía.
El adolescente reconoció haber recibido influencia de esta comunidad virtual, pero negó haber actuado en su nombre, y mantuvo que pretendía vengarse del acoso que, aseguró, sufría por parte de profesores y compañeros.
La TCC reúne, añadió la Fiscalía, a usuarios que comparten pódcast, artículos y publicaciones sobre asesinatos y sus autores, y en su seno existe un subgrupo dedicado a los autores de matanzas, cuyos contenidos extremadamente violentos pueden fomentar la imitación de estos crímenes.
La premeditación y el uso de un arma de fuego dentro de un centro escolar, con disparos repetidos e indiscriminados dirigidos exclusivamente contra la comunidad educativa son elementos que apuntan, según la Fiscalía, a una acción cuyo objetivo sería aterrorizar a la población.
Tras permanecer 48 horas bajo custodia policial, el adolescente comparece este miércoles ante un tribunal de París para una primera declaración judicial, paso previo a una eventual imputación formal.
Tres jueces de instrucción antiterrorista han sido designados para investigar el caso, según la Fiscalía, que precisó que el director del centro escolar y la profesora heridos por los disparos de escopeta han recibido bajas médicas de 45 y 10 días, respectivamente.