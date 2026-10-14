Merz insiste en que el presupuesto de la UE debe recortarse aún más en todas las partidas

"Las negociaciones están entrando ahora en su fase decisiva y mi firme voluntad es que concluyan satisfactoriamente antes de que termine este año", dijo en una declaración de Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento alemán previa a la cumbre europea que se celebrará jueves y viernes en Bruselas y en cuya agenda figura el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034.

Sin embargo, añadió, "los recursos de los que disponemos son limitados, por lo que no tendremos más remedio que volver a reducir la propuesta actual en todos sus ámbitos", sostuvo Merz.

El canciller agradeció a la Presidencia rotatoria irlandesa del Consejo de la UE que presentara el pasado fin de semana una primera propuesta más reducida tras asumir su papel de mediador para tratar de lograr un acuerdo entre los Estados miembros y haya, por tanto, "señalado el camino a seguir" en las negociaciones.

El pasado domingo, tras ver la propuesta irlandesa, Merz fue más duro, al afirmar que "todavía estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo".

"El importe de la nueva propuesta no constituye una base para llegar a un acuerdo", zanjó, y pidió a todos los países miembros "contribuir a los ajustes necesarios, ya que establecer prioridades y modernizar el gasto del presupuesto de la UE es una tarea que nos corresponde a todos".

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El presupuesto de la UE, insistió, "debe ser pagable para quienes soportan la mayor parte de su financiación".

Merz volvió a subrayar este miércoles en el Parlamento que la UE debe "invertir allí donde se decide el futuro de Europa: en nuestra seguridad y en nuestra competitividad".

Irlanda propuso el sábado pasado reducir un 8 % el presupuesto del bloque comunitario para el período 2028-2034 con los apartados de competitividad y seguridad como principales afectados por los recortes.

La nueva versión de las cuentas establece 1,62 billones de euros, frente a la propuesta de la Comisión Europea, que se situaba en 1,76 billones en precios constantes de 2025, por lo que el recorte total se sitúa en 141.056 millones de euros.

Ya en septiembre pasado, Merz y los primeros ministros de Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca avisaron de que no darán su visto bueno a un nuevo presupuesto de la UE si no se recorta en "varios cientos de miles de millones de euros".

Los llamados 'frugales' (defensores de la austeridad fiscal, el control del gasto público y unas cuentas nacionales saneadas) argumentan que la financiación debería centrarse en inversiones comunes en seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular frente a las partidas tradicionales de los fondos de cohesión y de agricultura, en los que sí insisten los países del sur y del este.