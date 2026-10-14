Morgan Stanley gana 16.057 millones de dólares hasta septiembre, un 29 % más

La entidad financiera con sede en Nueva York indicó en un comunicado que sus ingresos netos acumulados hasta el 30 de septiembre ascendieron a 62.266 millones de dólares, un 18 % más respecto al mismo periodo de 2025.

En el tercer trimestre, en el que más se fijan los inversores de Wall Street, Morgan Stanley obtuvo unas ganancias de 4.909 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 6,5 % y registró una facturación neta de 20.338 millones de dólares, un 12 % más interanual.

Según el portal económico CNBC, los resultados trimestrales de Morgan Stanley superaron las expectativas de los analistas, impulsados por los ingresos por corretaje de renta variable, que sobrepasaron las previsiones del consenso en 909 millones de dólares.

Los mayores ingresos de la entidad en el trimestre procedieron del negocio de corretaje de valores institucionales (Institutional Securities), con 10.029 millones de dólares, un 18 % más, área en la que destacaron las contribuciones de los corredores de renta variable (5.799 millones, un 41 % más) frente al descenso registrado en los de renta fija (2.011 millones, un 7 % menos).

El presidente y consejero delegado de la empresa, Ted Pick, celebró en el mismo comunicado los sólidos resultados del trimestre y la fortaleza en todas las franquicias del grupo.

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Tras la publicación de sus resultados, las acciones de Morgan Stanley bajaban un 0,80 % en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York.