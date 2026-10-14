Mueren a tiros 4 miembros de las juventudes del primer partido del Gobierno de Sudáfrica

Según detalló el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) en X, las dos nuevas víctimas tienen 23 y 27 años y sucumbieron a sus heridas de bala en el hospital después del tiroteo ocurrido el martes hacia las 18:50 hora local (16:50 GMT) en la comunidad de Katlehong, al sureste de la ciudad de Johannesburgo.

En otro comunicado anterior, las fuerzas de seguridad habían precisado que "regresaban de un acto conmemorativo en honor a un miembro de un partido político celebrado en la Escuela Primaria de Mogobeng cuando un hombre abrió fuego contra ellos".

"Siete personas recibieron disparos. Dos hombres, de 23 y 21 años, fueron declarados fallecidos en el lugar de los hechos. Otras cinco personas, de entre 12 y 27 años, sufrieron heridas de bala y fueron llevadas al hospital para recibir atención médica", añadieron en esa nota.

El sospechoso se entregó a la Policía posteriormente y se encuentra bajo custodia, en un caso en el que se imputan cargos de asesinatos a intento de asesinato.

Dadas las características del incidente, el caso fue asignado al Equipo de Trabajo sobre Asesinatos Políticos (PKTT, en inglés) de la Policía de la provincia de Gauteng.

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Aunque el SAPS no especificó el nombre de la formación política de las víctimas, la Liga Juvenil del CNA (ANCYL, en inglés) lamentó los hechos y apuntó que la ceremonia fue en memoria de una integrante de la Liga de Mujeres del CNA (ANCWL) que había sido tiroteada a principios de octubre en la misma zona.

"La recurrencia de este tipo de incidentes en la misma comunidad suscita serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestra población y el creciente fenómeno de los crímenes violentos", afirmó la ANCYL en una nota, al pedir una "investigación exhaustiva" para esclarecer los hechos.

Asimismo, testigos aseguraron a medios locales que el autor de los hechos era conocido en la comunidad y solía compartir imágenes de armas en su página de Facebook.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), según datos oficiales.