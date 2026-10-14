Panamá agradece a Venezuela el envío de 51 expertos para dar asistencia tras el terremoto

"Agradezco al Gobierno de Venezuela el envío de 51 expertos en evaluación de infraestructura. Será de gran ayuda", afirmó Mulino en un mensaje en X.

El medio centenar de especialistas llegaron a lo largo del martes al Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal de Panamá- en dos grupos, primero uno con 34 expertos, seguido de otro en la noche con 17, donde fueron recibidos por el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, entre otros.

La primera misión está integrada por profesionales especializados en la evaluación de infraestructuras críticas, la inspección de estructuras en riesgo y labores de recuperación, manejo de escombros y restitución de servicios, había adelantado el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez.

Ramírez recordó también la asistencia brindada por Panamá a Venezuela tras el terremoto de junio en su país, y reiteró la disposición de colaborar con las autoridades panameñas durante la emergencia.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya había expresado su solidaridad y ofrecido ayuda a Panamá tras el terremoto, y al día siguiente mantuvo una conversación telefónica con Mulino, confirmó el mandatario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según informó este miércoles la Cancillería panameña, el primer grupo de 34 especialistas venezolanos se concentrará en la evaluación y recuperación de centros educativos y otras infraestructuras afectadas, mientras que los otros 17 se enfocarán en la evaluación y recuperación de carreteras, iglesias y sitios patrimoniales afectados.

El terremoto del pasado viernes de magnitud 7,7 -de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo rebajó a 7,5- ha afectado directamente a más de 11.500 personas, según el registro oficial, con más de 2.800 personas en 33 albergues temporales tras producirse daños en al menos 3.390 viviendas, de las cuales 727 quedaron destruidas.

Además se contabilizaron 619 centros educativos afectados, de los cuales 35 colapsaron totalmente, y daños en más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 67 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.