Pekín quita hierro a visita de delegación china a una isla disputada entre Tokio y Moscú

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que una delegación de la provincia nororiental china de Heilongjiang visitó recientemente Yuzhno-Sajalinsk, capital de Sajalín, región rusa con la que mantiene vínculos de cooperación.

Mao afirmó que el viaje tuvo como objetivo desarrollar actividades de "intercambio amistoso" con esa provincia rusa.

"Sobre las actividades comerciales realizadas por empresas privadas durante la visita, no haré comentarios", agregó la vocera, sin aludir directamente a la isla de Iturup, llamada Etorofu por Japón.

Tokio presentó esta semana protestas por canales diplomáticos ante China y Rusia después de que una delegación integrada por empresarios chinos visitara Iturup para estudiar posibles proyectos de cooperación, según autoridades de Sajalín.

Japón denomina "Territorios del Norte" a cuatro islas al norte de Hokkaido administradas por Moscú y llamadas por Rusia Kuriles del Sur.

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La disputa ha impedido a Tokio y Moscú firmar un tratado de paz formal tras la Segunda Guerra Mundial.

El episodio llega mientras Japón mantiene una amplia disputa diplomática con China a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el año pasado sobre la posibilidad de una intervención militar de Tokio en el caso de un ataque chino contra Taiwán, palabras que enfurecieron a Pekín.