Perú se mantiene atento a posibles cambios en la visita del papa León XIV, afirma Fujimori

"Estaremos atentos a cualquier comunicación por parte del Vaticano porque entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas, más de lo previsto, por lo tanto entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita", declaró Fujimori a periodistas.

La gobernante envió su solidaridad al papa tras la intervención a la que fue sometido el martes por un adenocarcinoma pulmonar y dijo que le alegra "saber que la operación ha sido bien realizada, que él se encuentra recuperándose".

"Nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico, pero quiero que el papa sepa que desde acá, desde el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación", enfatizó.

Fujimori remarcó, en ese sentido, que espera que "su recuperación sea pronto, sea inminente" y que su visita a Perú "se pueda realizar".

"Pero entenderemos también el caso contrario, acá lo importante es que su santidad, el papa, recupere su salud", ratificó antes de informar que los preparativos para la visita se mantendrán hasta tener una comunicación oficial por parte del Vaticano.

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Horas antes, el ministro peruano de Trabajo, Juan Sheput, señaló en la red social X que "es posible" que el papa León XIV suspenda la visita al país, ya que los resultados de la operación a la que fue sometido "exigen un tratamiento mínimo y cuidados especiales".

"Lo principal es la salud del papa. Sin dudas", remarcó Sheput antes de indicar que "el país sabrá esperar con el mismo amor que León XIV le ha profesado al Perú, con su talante misionero e infinito afecto".

"Mis oraciones por la salud del papa. Es lo primero, lo fundamental", concluyó.

La operación y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar del papa se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

La Oficina de Prensa del Vaticano informó este jueves que León XIV presenta una evolución postoperatoria normal, tras los análisis de sangre y radiografía de tórax, y ha iniciado la fisioterapia respiratoria.

La información no hace referencia a próximos tratamientos y queda por conocer el resultado de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos.

Estos exámenes necesitan su tiempo, dijeron fuentes vaticanas, que estiman que los resultados podrían estar en una semana.

En Perú, León XIV es considerado "el papa peruano", ya que adoptó su nacionalidad tras haber pasado en el país más de 20 años de su vida pastoral, por lo que se espera con gran expectativa y emoción su visita anunciada a las ciudades de Lima, Cusco y Pucallpa, además de a Chiclayo, la ciudad norteña de la que fue obispo durante ocho años.