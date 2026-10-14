Policia registra bancos en operación "Tax Free" por presunto fraude millonario en Portugal

Los registros se desarrollaron en las áreas de Lisboa, Oporto y Setúbal y abarcaron también domicilios, sociedades mercantiles y un despacho de abogados, informó la PJ en un comunicado, sin identificar a los bancos afectados.

La operación se enmarca en tres investigaciones dirigidas por el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) por presuntos delitos de estafa tributaria agravada, relacionados con la obtención indebida de exenciones del impuesto municipal sobre las transmisiones onerosas de inmuebles, conocido en Portugal por las siglas IMT.

Según la investigación, los sospechosos -cuyo número e identidad se desconocen por el momento- constituían sociedades mercantiles en serie, formalmente dedicadas a la compra y reventa de inmuebles, pero sin actividad económica real.

Para simular el ejercicio habitual de ese negocio, realizaban sucesivas transmisiones de inmuebles entre sociedades bajo su control, por valores irrisorios y sin movimientos de dinero asociados.

Mediante esas operaciones, presuntamente inducían a la Administración tributaria a reconocer a las empresas el derecho a la exención del pago del IMT.

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Las sociedades eran después vendidas a inversores nacionales y extranjeros y utilizadas para adquirir inmuebles sin abonar el impuesto correspondiente, incluidas carteras de activos de elevado valor procedentes de entidades bancarias.

En el dispositivo participaron 103 inspectores y 29 especialistas de policía científica de la PJ, además de 13 fiscales, tres jueces de instrucción, siete inspectores de la Administración tributaria y un técnico consultor del Banco de Portugal.

Durante los registros fueron incautados documentos y objetos que la policía considera de elevada relevancia probatoria.