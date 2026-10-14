Preparan nueva versión de 'The X-Files' (Expediente X) a cargo del oscarizado Ryan Coogler

Esta nueva versión del drama de ciencia ficción de los años 90 estará protagonizada por Danielle Deadwyler y Himesh Patel, quienes interpretarán a "dos agentes del FBI condecorados pero muy diferentes entre sí", informa Variety.

Los dos "forjan un vínculo inesperado al ser asignados a una división que llevaba mucho tiempo cerrada y que se dedica a casos relacionados con fenómenos inexplicables", según la sinopsis de la serie.

Deadwyler y Patel interpretarán a nuevos personajes, en lugar de versiones de los originales de Gillian Anderson (Dana Scully) y David Duchovny (Fox Mulder), según la revista especializada.

Coogler escribió, dirigió y ejerció como productor ejecutivo del episodio piloto, que fue aprobado por Hulu, integrada en el grupo Disney, en febrero. El cineasta ganador del Óscar será productor ejecutivo de la serie.

"Me ha encantado 'The X-Files' desde hace mucho tiempo, así que tener la oportunidad de escribir y dirigir el piloto ha significado mucho para mí", declaró Coogler.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo que creó Chris Carter es especial, y queríamos honrar todo aquello que hizo que la serie original conectara con tanta gente, al tiempo que encontrábamos nuestra propia manera de entrar en ese mundo. Danielle y Himesh, junto con el resto del reparto, han aportado perspectivas e interpretaciones muy originales a estos personajes; ver cómo todo eso cobra vida ha sido una de las partes más gratificantes de la experiencia", agregó.

'The X-Files' es el mayor proyecto de Coogler tras su histórica trayectoria en los Óscar con 'Sinners', que estableció un récord absoluto con 16 nominaciones. El drama de vampiros ganó cuatro premios, incluidos el de guion para Coogler y el de mejor actor para Michael B. Jordan.

La serie original 'The X-Files' se emitió durante un total de 11 temporadas, logrando 61 nominaciones a los Emmy y 15 premios. El programa se convirtió en un referente de la ciencia ficción con una enorme influencia en la televisión y la cultura pop.