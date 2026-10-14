República Dominicana restablece notificaciones judiciales a domiciliados en Venezuela

La decisión se produce después de la reapertura del Consulado General de la República Dominicana en Caracas el pasado 1 de octubre, que permaneció más de dos años cerrado tras cuestionar Santo Domingo los resultados de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

Esta medida deja sin efecto, exclusivamente para Venezuela, la suspensión temporal de dicho servicio anunciada el 24 de marzo de 2025, indicó la Cancillería en un comunicado.

En consecuencia, las solicitudes de notificación correspondientes al país suramericano podrán tramitarse nuevamente a través de los canales y procedimientos establecidos, conforme a la legislación dominicana aplicable.

El pasado 1 de octubre el Consulado General de la República Dominicana en Caracas reabrió sus puertas y comenzó a prestar servicios, después de que ambos países acordaran iniciar un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares el pasado agosto.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el del mandatario dominicano, Luis Abinader, expresaron entonces "su voluntad de conducir este proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional".

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República Dominicana fue uno de los siete países a los que el 29 de julio de 2024 Caracas exigió el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos en Venezuela, tras sus declaraciones cuestionando los resultados de los comicios presidenciales celebrados el día anterior.

En dichos comicios el entonces mandatario Nicolás Maduro fue declarado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo.

Sin embargo, tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. en Caracas en enero pasado, se inició en el país petrolero lo que Rodríguez definió como un "nuevo momento político", marcado por una estrecha colaboración con Washington, una apertura económica a la inversión extranjera, el retorno paulatino del país a la comunidad internacional y una renovación del gabinete y del alto mando militar, entre otros acontecimientos.

La República Dominicana figura entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor población de inmigrantes y refugiados venezolanos, al albergar unas 99.700 personas, de acuerdo con datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualizados a febrero de 2026.