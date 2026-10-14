Rutte cree el Ejército europeo no verá la luz por motivos de soberanía

"Pienso que por motivos de soberanía no ocurrirá", dijo Rutte en un encuentro con alumnos de la Universidad Técnica de Tallin, conocida como TalTech, al ser preguntado sobre la idea de crear un Ejército europeo.

Sobre la iniciativa, Rutte apuntó en la capital estonia que sólo podría ocurrir si los países que lo forman ceden su defensa.

"Esto sólo puede funcionar si realmente se cuenta con una única fuerza, pero eso sólo es posible si los holandeses, los estonios y los demás están dispuestos a renunciar a la soberanía nacional para crear su propia fuerza militar. No creo que eso vaya a suceder", expuso Rutte.

"A veces la gente piensa que estoy en contra del ejército europeo. No estoy en contra, pero no como algo adicional a todos los ejércitos nacionales, porque entonces la cosa se complica demasiado", abundó el político neerlandés, que mostró su preferencia por la cooperación militar en el marco de la OTAN.

"Desde el punto de vista de la estructura de mando y control que tenemos en la OTAN, no es necesario", señaló, en alusión a la idea del Ejército europeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rutte dijo que gracias al trabajo de cooperación militar entre los 32 países que integran la OTAN, los miembros de la Alianza saben qué pasará si hay que defender a una nación de la organización militar.

"Todos sabemos quién hará qué, como que el Cuerpo Germano-Neerlandés prestará ayuda a si surgiera en esta parte del territorio de la OTAN, y los demás saben adónde tienen que acudir", pues esto "forma parte de los planes", defendió Rutte al referirse a la región báltica y al grupo de militares de la OTAN formado por alemanes y neerlandeses afincados en la ciudad Münster, en el oeste de Alemania.

Rutte hizo estas declaraciones en TalTech tras haber visitado al primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ante quien alabó las inversiones en defensa estonias, que ya alcanzan el 5 % del PIB de la nación báltica, y el papel de Tallin en su apoyo a Kiev.

Estonia dedicó un 0,35 % de su PIB a apoyar a Kiev el año pasado y en 2026 el porcentaje es de un 0,28 %, según datos del Ejecutivo de Michal.