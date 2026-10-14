Sheinbaum promete solucionar la falta de medicamentos en la salud pública de México

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a presentar un plan de acción inmediato a más tardar esta semana para resolver el problema.

"Aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se están atendiendo", afirmó la gobernante al detallar las acciones emprendidas tras las recientes protestas de personal sanitario en la capital mexicana.

El IMSS constituye el pilar central de la seguridad social pública en México para unos 79 millones de personas, en un contexto marcado por estrechez presupuestaria y crecientes desafíos operativos para garantizar la atención médica nacional.

Las declaraciones de la mandataria se dan tras las recientes manifestaciones y marchas multitudinarias realizadas por trabajadores activos, personal médico y jubilados del IMSS en las calles de la capital mexicana para exigir mejor abasto de insumos, cobertura de plazas vacantes y mejoras salariales.

En materia de medicamentos e insumos médicos, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Salud inició la distribución de los insumos faltantes en centros hospitalarios afectados por problemas logísticos de reparto.

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Para verificar la disponibilidad real de fármacos, la presidenta reveló que desde hace mes y medio se realiza una encuesta directa a los usuarios en las farmacias del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del programa IMSS-Bienestar.

"Envié a compañeros de Birmex (empresa encargada de la compra consolidada de medicamentos) y de otras áreas a que directamente ellos me dieran la información directamente de los hospitales de cuántos medicamentos estaban faltando", precisó la mandataria.

Adicionalmente, Sheinbaum anunció medidas para brindar certeza jurídica a los trabajadores contratados durante la pandemia de covid-19, la cobertura de médicos faltantes en diversos turnos y la evaluación de un incremento en las becas asignadas a los médicos residentes.

Respecto a las movilizaciones de los últimos días por trabajadores del sector, la presidenta exhortó a dimensionarlas en su justo término y acusó un uso "oportunista" por parte de actores de oposición y agrupaciones políticas ajenas a la representación sindical.